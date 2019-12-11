На слове "правда" запнулся: сети возмутило заявление Путина про Вторую мировую войну, видео

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире не прекращаются попытки искажения истории Второй мировой войны, что возмутило пользователей сети.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Газета.ru".

"Теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - сказал Путин.

По его словам, резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР. Президент России указал, что подобные утверждения являются беспардонной ложью.

"Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941", - добавил Путин.

Тех, кто пытается спорить с их выводами, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы, отметил глава РФ, но Россия все равно продолжит добиваться правды.

"Наш ответ на ложь - это правда", - сказал Путин, запнувшись на слове "правда".

Путин о попытках искажения истории Второй мировой войны: “Наш ответ на ложь - правда”. pic.twitter.com/cEfO764RrD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 11, 2019

В сети прокомментировали его слова.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин вспомнил пословицу, отвечая на вопрос о предложении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаевав организовать встречу с президентом Владимиром Зеленским.