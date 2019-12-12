Аномальное тепло в Украине высмеяли забавным фото: в сети ажиотаж

В сети появился фотоснимок, который четко отражает настроение украинцев перед Новым годом в очередную зиму без снега.
Фотожабу у себя в Facebook опубликовал блогер Влад Антонов.
Так, на картинке изображен снеговик, вылепленный из грязи и украшенный камнями и кореньями. Он подписан словами "ну нету снега!".
"Коротко о предновогоднем настроении", - заметил блогер.
В комментариях к посту пользователь указала на справедливость такой участи для украинцев.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики обрадовали украинцев, что к православному Рождеству в Украине ожидаются морозы и снег.