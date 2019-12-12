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Аномальное тепло в Украине высмеяли забавным фото: в сети ажиотаж

четверг, 12 декабря 2019, 05:14
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В сети появился фотоснимок, который четко отражает настроение украинцев перед Новым годом в очередную зиму без снега.

Фотожабу у себя в Facebook опубликовал блогер Влад Антонов.

Так, на картинке изображен снеговик, вылепленный из грязи и украшенный камнями и кореньями. Он подписан словами "ну нету снега!".

"Коротко о предновогоднем настроении", - заметил блогер.

В комментариях к посту пользователь указала на справедливость такой участи для украинцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики обрадовали украинцев, что к православному Рождеству в Украине ожидаются морозы и снег.

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