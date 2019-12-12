Это какой-то абсурд: соцсети бурно обсуждают брифинг МВД и задержания по делу Шеремета

В сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На брифинге рассказали о новых подозреваемых.

Реакция пользователей появляется в соцсети Facebook.

"Если хотели показать именно неопровержимые доказательства - их не было. Есть некоторые факты, к которым есть масса вопросов. И задавать их должны профессиональные адвокаты", - написал глава делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде 8-го созыва Владимир Арьев.





"Если бы такой брифинг был бы за президентства Пророшенко, "НацКорпус" уже бы штурмовал МВД", - пишет политический эксперт Евгений Магда.

"Ну сейчас проснутся все фб Шерлоки... Хрен его знает. Все очен странно. Но на российских ресурсах уже радостные крики", - обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

"Можна я задам вопрос: Убийство Шеремета дестабилизировало ситуацию в Украине? Ну что за бред?", - задается вопросом блогер Назар Приходько.

Как сообщал "Апостроф", по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.