Пытается спастись от "террористов": сеть взбудоражило фото вокзала в Крыму

В аннексированном Россией Крыму оккупанты продолжают удивлять странными "ноу-хау". На этот раз сеть удивил "оригинальный" способ борьбы с терроризмом в Севастополе.

Соответствующее фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

"Каждые три - пять минут железные ворота открывает девушка-вахтерша-единственная преграда на пути мирового терроризма, желающего прорваться к автобусу на Качу!" – говорится в подписи к красноречивому кадру, на котором, собственно, можно и увидеть эту самую девушку.

При этом, судя по фото, вокзал выглядит пустующим и безлюдным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Севастополе установили конструкцию с иллюминацией в виде подводной лодки. В сети пользователи тут же прозвали сооружение мавзолеем для президента России Владимира Путина.