Следователи назвали фамилию организатора убийства Шеремета

Досудебное расследование считает, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета был музыкант и доброволец Андрей Антоненко.

Об этом говорится в тексте подозрения другой фигурантки дела Яны Дугар, который зачитали в суде, где ей выбирали меру пресечения, передает "Громадське" .

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство Павла Шеремета", - говорится в подозрении.

Андрей Антоненко Фото: nv.ua

"Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - добавили в документе.

В то же время информации о наличии или отсутствии заказчика убийства по подозрению нет.

Как сообщает "Апостроф", по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому провели ряд задержаний и объявили подозрения украинским волонтерам и ветеранам АТО, есть много нестыковок.