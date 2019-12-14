Мрак наступает: в сети волна гнева из-за решения суда по фигурантам дела Шеремета

Украинцев возмутило решение суда по фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом пишут в социальных сетях.
Напомним, Печерский районный суд избрал меру пресечения для волонтера и медика Юлии Кузьменко, которая обвиняется в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста Павла Шеремета.
Также суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого - музыканта и военного Андрея Антоненко.
Однако в деле об убийстве, по которому провели ряд задержаний и объявили подозрения украинским волонтерам и ветеранам АТО, есть много несостыковок.
Об этом говорят и пользователи сети.
Как ранее сообщал "Апостроф", в интернете высмеяли обвинения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.