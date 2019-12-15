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Под охраной десятков авто: сеть впечатлило видео "торжественной" доставки елки для Путина

воскресенье, 15 декабря 2019, 12:59
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В сети активно обсуждают видео, на котором показали, как кортеж президента России Владимира Путина доставляет елку в Кремль.

Судя по опубликованным кадрам, главное дерево новогодних праздников сопровождали десятки полицейских автомобилей с мигалками.

"Для Путина ёлку везут. Кортеж, сопровождавший новогоднюю елку в Кремль, до глубины души поразил автомобилистов. Ель, размещенную в большегрузе, сопровождают несколько десятков полицейских автомобилей с мигалками.

И действительно, вдруг покусится на нее кто!" - пишут в комментариях под видео.

Напомним, что в двух российских городах накануне новогодних праздников были совершены необычные преступления: с территории детского садика украли елку, а с праздничного дерева, украшавшего центральную площадь, стянули игрушки.

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