Сделано в Украине: на улицах Львова появились новые "продвинутые" троллейбусы, фото

Троллейбусные маршруты в городе Львове начали обслуживать новые машины, изготовленные на местном концерне "Электрон". Львовские троллейбусы оснащены кондиционерами и USB-зарядками.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Tvoemisto.tv.

Как сообщили журналистам в ЛКП "Львовэлектротранс", новые троллейбусы курсируют на всех маршрутах, кроме 27 и 31.Машины раскрашены в желто-белые цвета с элементами герба города Львова. Первые 10 троллейбусов из новой партии поступили в депо еще в начале ноября.

Ранее концерн "Электрон" изготовил для Львова трамваи, что сейчас курсируют в спальный микрорайон Сихов, а также - троллейбусы, автобусы и электробус. Всего город заказал у предприятия 135 единиц транспорта.

Как сообщал "Апостроф", раньше во Львове снова заговорили о возможности строительства в городе метрополитена. Очевидно, что подземка существенно разгрузила бы львовские улицы и решила бы транспортные проблемы.