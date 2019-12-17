С "позывным" Трайсер: бойцы ООС показали необычного друга на передовой, фото

В сети показали очередного питомца украинских военнослужащих – пса по имени Трайсер, который живет на позициях ВСУ в Донецкой области.

Публикация о любимце защитников Украины появилась на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Почти породистый щенок смешно переворачивается на брюхо на одной из позиций в Донецкой области. Как и многие животные на фронте, он получил "военное имя" – Трайсер. Так назвали, потому что голубые глаза щенка "горят", как трассирующая пуля", - говорится в публикации.

Авторы публикации рассказали об условиях проживания пса на передовой и о том, как к нему относятся военные.

"Трайсера кормят и греют в мороз военные. Они спасают щенка от сложной жизни на передовой и собираются забрать с собой в ППД. Это называется доброта и человечность", - отметили на странице.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове состоялся кинологический фестиваль, в котором приняли участие 12 собак, которые были на фронте на востоке Украины с хозяевами, все они были награждены специальными знаками отличия "За службу Украине".