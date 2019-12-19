В Крыму российские спецслужбы задержали украинца и устроили пытки: фото

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали 40-летнего жителя Симферополя Дениса Кашука по обвинению в хранении взрывчатки. Родственники утверждают, что к задержанному применялись психологические и физические пытки.

О задержании Дениса Кащука, который работает в сфере рекламы, сообщила на своей странице в Facebook его родственница, журналистка Елена Гусейнова.

По словам Гусейновой, ее двоюродный брат, который живет в Симферополе, во вторник, 17 декабря, перестал выходить на связь с родными и близкими. В четверг, 19 декабря, выяснилось, что он содержится в Крымском ФСБ и подозревается в терроризме.

"Во время своего незаконного задержания моего брата пытали, психологически и физически. Пытками и угрозами брата заставили отказаться от адвокатского сопровождения и лишили права на защиту", - утверждает родственница задержанного.

Также стало известно, что в среду, 18 декабря, сотрудники ФСБ провели у обыск по месту жительства Дениса Кащука и изъяли его цифровую технику. Ему было предъявлено обвинение в изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Елена Гусейнова сообщила, что судебное заседание, на котором задержанному должны избрать меру пресечения, перенесли на утро пятницы, 20 декабря.

"Надеюсь на неравнодушие правозащитников и каждого, для кого права и свободы человека являются ценностью и святостью", - заметила она в своем посте в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", в резолюции о защите прав человека в оккупированном Россией Крыму, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН, осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека, а также политика РФ по изменению демографической ситуации в Крыму.