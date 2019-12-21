Самая длинная ночь в году: что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В воскресенье, 22 декабря, в Украине наступит зимнее солнцестояние: Солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом, а длина светового дня составит всего 7 часов.
В то же время, ночь с 21 на 22 декабря будет длиться около 17 часов, и это будет самая длинная ночь за год. В день зимнего солнцестояния Солнце взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, оно опишет самую короткую дугу на небе.
С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая зима, день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться.
Дню зимнего солнцестояния в народных традициях уделяется очень много внимания. Считается, что в это время можно легко привлечь в свою жизнь положительные изменения, материальный достаток и благополучие. Это идеальное время для совершения обрядов.
В частности, блюда из свинины являются обязательными элементами застолья в большинстве стран, отмечающих зимнее солнцестояние. Таково отражение обычая приносить в этот день клятвы на кабаньей голове. Говорят, что если поддержать эту традицию, то целый год вам будет сопутствовать удача.
Астрологи также имеют свое мнение по поводу того, что можно, а чего нельзя делать в этот день. По их словам, на день зимнего солнцестояния нельзя иметь незаконченные дела и долги. Поэтому до 22 декабря нужно отдать занятые деньги и завершить все начатые проекты.
В этот день, как считается, нельзя находиться в грязной квартире, иначе неприятности будут преследовать вас весь год. Поэтому 21 декабря стоит провести генеральную уборку.
Кроме того, утверждают, что в этот день нельзя никому отказывать в просьбах. Стоит быть щедрым и не скупиться. Также считается, что начатые в этот день дела завершатся успешно, а загаданное желание исполнится.
Не стоит устраивать в этот день шумные вечеринки, но и одиночества следует избегать. Лучше всего провести День зимнего солнцестояния в кругу семьи или близких друзей.
Само собой, что без народных погодных примет такой важный день не обходится. По поверьям, есть сразу ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание.
- Иней на деревьях 21 и 22 декабря – жди высокого урожая зерновых.
- Идите в сад 22 декабря и трясите яблони и груши для отменного урожая.
- Чтобы узнать, какую погоду ждать 31 декабря, замечайте погоду на день зимнего солнцестояния. Какая погода 22, такая же и 31 декабря.
- Направление ветра в солнцестояние останется без изменений до дня равноденствия 22 марта.
- 12 дней, начиная с 22 декабря, делают прогноз погоды на следующие 12 месяцев вперед. Предки всегда отслеживали эти дни, чтобы составить свой погодный календарь. 22 грудня показывало, какой будет погода в январе, 23 – в феврале и так далее.
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное видео празднования Дня святого Николая на передовой на Донбассе.