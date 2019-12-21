Самая длинная ночь в году: что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В воскресенье, 22 декабря, в Украине наступит зимнее солнцестояние: Солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом, а длина светового дня составит всего 7 часов.

В то же время, ночь с 21 на 22 декабря будет длиться около 17 часов, и это будет самая длинная ночь за год. В день зимнего солнцестояния Солнце взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, оно опишет самую короткую дугу на небе.

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая зима, день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться.

Дню зимнего солнцестояния в народных традициях уделяется очень много внимания. Считается, что в это время можно легко привлечь в свою жизнь положительные изменения, материальный достаток и благополучие. Это идеальное время для совершения обрядов.

В частности, блюда из свинины являются обязательными элементами застолья в большинстве стран, отмечающих зимнее солнцестояние. Таково отражение обычая приносить в этот день клятвы на кабаньей голове. Говорят, что если поддержать эту традицию, то целый год вам будет сопутствовать удача.

Астрологи также имеют свое мнение по поводу того, что можно, а чего нельзя делать в этот день. По их словам, на день зимнего солнцестояния нельзя иметь незаконченные дела и долги. Поэтому до 22 декабря нужно отдать занятые деньги и завершить все начатые проекты.

В этот день, как считается, нельзя находиться в грязной квартире, иначе неприятности будут преследовать вас весь год. Поэтому 21 декабря стоит провести генеральную уборку.

Кроме того, утверждают, что в этот день нельзя никому отказывать в просьбах. Стоит быть щедрым и не скупиться. Также считается, что начатые в этот день дела завершатся успешно, а загаданное желание исполнится.

Не стоит устраивать в этот день шумные вечеринки, но и одиночества следует избегать. Лучше всего провести День зимнего солнцестояния в кругу семьи или близких друзей.

Само собой, что без народных погодных примет такой важный день не обходится. По поверьям, есть сразу ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание.

Иней на деревьях 21 и 22 декабря – жди высокого урожая зерновых.

Идите в сад 22 декабря и трясите яблони и груши для отменного урожая.

Чтобы узнать, какую погоду ждать 31 декабря, замечайте погоду на день зимнего солнцестояния. Какая погода 22, такая же и 31 декабря.

Направление ветра в солнцестояние останется без изменений до дня равноденствия 22 марта.

12 дней, начиная с 22 декабря, делают прогноз погоды на следующие 12 месяцев вперед. Предки всегда отслеживали эти дни, чтобы составить свой погодный календарь. 22 грудня показывало, какой будет погода в январе, 23 – в феврале и так далее.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное видео празднования Дня святого Николая на передовой на Донбассе.