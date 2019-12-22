Жертвы оккупантов: в очереди на пункте пропуска на Донбассе произошла трагедия

В очереди возле КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, за этот год это уже 29-я смерть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

"Сегодня в 7-48 утра при пересечении линии разграничения с неподконтрольной Правительству Украины территории на подконтрольную, около КПВВ "Станица Луганская" скончался мужчина 1948 года рождения. Реанимационные действия мужчине на КПВВ оказывали сотрудники "Красного креста". К приезду автомобиля "Скорой помощи" мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Волонтер отметил, что это уже 29-я смерть при пересечении линии разграничения, зафиксированная в этом году миссией.

"29 человек умерло в этом году на КПВВ ОРДЛО. Все это - жертвы ЛДНР, которые могли бы нормально жить в Украине, но умерли в очередях на бессмысленных блокпостах", - прокомментировал журналист Денис Казанский.

Как ранее сообщал "Апостроф", в июне на этом же пропускном пункте также скончался мужчина.

Также на Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с микроавтобусом. В результате происшествия, по разным данным, один человек погиб еще двое или трое пострадали.