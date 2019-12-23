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В России нашли "замену" известному байкеру-фанату Путина, засветившемуся на Донбассе: фото

понедельник, 23 декабря 2019, 15:55
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Российского байкера-пропагандиста Александра "Хирурга" Залдостанова могут заменить на Олега "Пиранью" Соломонова - мотолюбителя, которого подозревают в педофилии.

Об этом сообщили в группе "Ихтамнет_м0209" в Facebook.

40-летний Олег Соломонов успел побывать в составе ЧВК "Вагнер" - группировке наемников, воевавших в Сирии. А в 2013 году в Крыму он был задержан украинскими правоохранителями по подозрению в растлении несовершеннолетнего мальчика. Правда, родители пострадавшего ребенка впоследствии забрали заявление и Соломонов не понес наказания.

В декабре 2014 года его исключили из рядов московского мотоклуба Veterans MC. После этого Соломонов начал заниматься тем, что отправлял группы детей с оккупированного Донбасса в Россию.

Проживает в городе Звенигород Московской области РФ в доме по улице Чернышевского 21/25. Несколько раз в нетрезвом виде попадал в ДТП. Перенес трепанацию черепа. Сейчас - инвалид второй группы.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 12 мая, в оккупированном боевиками ЛНР Луганске байкеры клуба "Ночные волки" устроили открытие мотосезона по случаю "дня республики". Одиозный байкер Залдостанов по прозвищу "Хирург" тогда отличился скандальными заявлениями о боевиках ДНР и ЛНР.

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