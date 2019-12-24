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Лица без улыбок: в сети показали "праздничное" фото с оккупированного Донбасса

вторник, 24 декабря 2019, 22:16
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Коммунальщики оккупированной боевиками Луганской области получили подарки к Новому году.

Об этом сообщил украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан, опубликовав фото "радостных" лиц работников в Telegram.

От фото, надо сказать, совсем не веет радостью: лица у работников коммунальной сферы боевиков явно измучены нищетой и безденежьем, о чем не смог промолчать и сам блогер.

"Коммунальщики ЛыНыРы получили помощь. В общем, по сути, люди работают за еду, это и есть рабство.... Всмотритесь в лица...", – написал военный.

По его словам, фото выглядит довольно красноречивым.

"Рабы, уставшие глаза, без улыбок, старая одежда и обувь ... Нищета ... Роисся вперде", – добавил Штефан.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия жестко "кинула" боевиков на Донбассе, оставив их без еды и лекарств в местных больницах.

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