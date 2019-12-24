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Появился новый свидетель: в деле об убийстве Шеремета произошел важный поворот

вторник, 24 декабря 2019, 15:57
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В суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета выступил бывший муж подозреваемой Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает Telegram-канал UKRMEDIA.

Хирург больницы "Феофания" Дмитрий Кузьменко жил в браке с обвиняемой с 2004 по 2017 год. По его словам, он встречал в аэропорту сына вместе с Кузьменко 18-19 июля (убийство произошло 20 июля 2016 года).

Кроме того, Дмитрий Кузьменко также заявил, что в ночь убийства Шеремета он ночевал в одной квартире со своей бывшей женой и она никуда не отлучалась.

Отметим, что Юлию Кузьменко обвиняют в том, что якобы именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста.

Как сообщал "Апостроф", на предыдущем судебном заседании 20 декабря группа поддержки Юлии Кузьменко и ее адвокат Владислав Добуш отказались покидать помещение суда после того, как заседание перенесли на 24 декабря.

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