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Суд принял решение по экс-топ-чиновнице, засветившейся в громком деле о коррупции

вторник, 24 декабря 2019, 10:58
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Высший антикоррупционный суд принял решение отправить бывшего заместителя председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство САП о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Пимахова также сдала на хранение заграничный паспорт, она обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями.

Экс-зампред Государственной миграционной службы Пимахова подозревается по части 4 статьи 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения).

Пимахова – одна из фигуранток громкого дела с задержанием агента НАБУ, которое началось 29 ноября 2017 года. Его задержали в момент якобы передачи взятки Пимаховой, при этом, в НАБУ заявляли, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы.

Как сообщал "Апостроф", ранее 18 декабря Киевский апелляционный суд принял решение отпустить бывшего нардепа Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

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