Даже собаки не едят: боевики ДНР устроили истерику в сети из-за сухпайков из России

Боевики ДНР недовольны тем, как их кормят, и жалуются на сухпайки.

Об этом сообщает Фашик Донецкий в Telegram.

"Макаки жалуются на кормежку. Это прекрасно", - пишет он и публикует скриншот со страницы боевика с ником "Хард Сода".

"Как же за*бали эти сухпайки", - заявил боевик.

На что ему ответил пользователь сети Вася Пупкин: "Так возьми и продай их бабушкам по 50 рублей, бабушки у тебя раскупят мгновенно".

"Вася, их даже собаки не едят. Да кому они нужны", - отвечает боевик.

Как информировал "Апостроф", ранее была раскрыта схема финансирования фирмой из Украины боевиков ДНР.

Также российские оккупанты ужали финансирование боевиков на Донбассе настолько, что оставили их без еды и лекарств в местных больницах.