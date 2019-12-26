Смерть от наркоза под Днепром: стало известно о важном повороте в деле

В больнице города Каменского (Днепропетровская область), где после анестезии одна пациентка умерла, а еще шестеро пациентов пострадали, отменили проведение плановых операций.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Радио Свобода.

По словам начальника управления здравоохранения Каменского горсовета Юлии Манаенковой, больница, где произошло ЧП, работает в штатном режиме, однако плановые операции здесь пока не проводятся. "Мы оперируем пациентов сейчас в больнице скорой медицинской помощи и в 7-й городской больнице", - уточнила чиновница.

Как утверждает Юлия Манаенкова, препарат для наркоза, который использовался во время операций, не был просрочен и правильно хранился в больнице. Причину ухудшения состояния пациентов должна определить проверка. Как известно, министерство здравоохранения создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском и похожего - в Виннице.

Как сообщал "Апостроф", в Украине вступил в силу приказ, который изменил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации.