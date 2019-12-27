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Трагедия в больнице под Днепром: появились фото погибшей и рассказ мужа

пятница, 27 декабря 2019, 12:59
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В Днепропетровской области, в городе Каменском при операции погибла 41-летняя Вита Кисиль, врачи предполагают, что причина ее смерти в некачественном препарате украинского производства.

Об этом пишет "Обозреватель".

Так, у женщины заподозрили онкологического заболевание.

"Она проходила обследование у гинеколога, и врач заподозрил онкологию. У нее оказался нарост на яичниках, и было принято решение удалить его, чтобы не было осложнений… Мы сдали все анализы, отвезли деньги, и вечером Вите провели операцию. Вита отошла после наркоза, но ей все время было плохо, ее рвало. Сначала врачи говорили, что все нормально. Но когда утром, в пятницу мама повела ее в туалет, назад она уже дойти не смогла… Нас вызвал доктор и сказал: "У вашей жены очень тяжелое состояние, все органы отказали"… В 3 часа дня Вита умерла", - рассказал супруг погибшей Андрей Кисиль.

Также он отметил, что в справке о смерти указана "неопознанная патологическая реакция на лекарственные препараты". В больнице подтвердили, что некоторым пациентам после операций стало плохо. Также осложнения на препарат появились и у нескольких пациентов в Виннице.

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей.

"Проходит семь потерпевших, но заявлений от родственников нам не поступало. Проведены обыски в больнице №9, изъяты препараты и документы. Проводится экспертиза препарата. Судмедэксперты должны дать заключение, от чего скончалась пациентка", – сказала пресс-секретарь полиции.

Руководство больницы обратилось в экспертный центр Министерства здравоохранения с заявлением по поводу ситуации. В данный момент никакой реакции от руководства МОЗ нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции рассказали о прогрессе в расследовании смертей пациентов после операций в больнице в Днепропетровской области.

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