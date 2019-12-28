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Как жить дальше: отец погибшего при теракте в Харькове взорвал сеть обращением к власти

суббота, 28 декабря 2019, 20:19
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Отец 15-летнего Даниила Дидика, который погиб в Харькове при теракте на митинге в 2015 году, раскритиковал власть за освобождение осужденных за теракт, которые были внесены в списки на обмен пленными с Россией.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Андрей Дидик также обвинил власть в том, что те не защитили проукраинский митинг и не выплатили пострадавшим компенсации.

"Еще власть приняла закон Савченко и дала возможность годами издеваться над семьями погибших. Почти пять лет - ходить в суд, как на работу, находиться в одном помещении с мразями, которые убили сына, и вместо того, чтобы убить их, слушать их бред, угрозы, издевательства, только ради того, чтобы дождаться того времени, когда эти твари будут пожизненно гнить в тюрьме", – пишет Дидик.

Освобождение террористов для обмена на пленных украинцев вызвало у отца погибшего парня негативную реакцию.

"А теперь, потому что власть так решила, через несколько дней твари поедут к своим семьям и будут радоваться жизни. А как жить дальше? Мне и так, без Дани, ужасно неуютно на этой земле. На х*ра, ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", – гневно высказался он.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники прокуратуры подтвердили, что экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен пленными.

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