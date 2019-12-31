Без намеков на праздник: появились грустные предновогодние фото с Донбасса

В сети были опубликованы новые фотографии из оккупированной Горловки, одного из крупнейших городов Донбасса, находящихся под контролем боевиков.

Снимки размещены на странице в Facebook "Nova Gorlivka".

На фотографиях можно увидеть здание местной поликлиники, руины павильона с полуразрушенной надписью "Автотехцентр" и прочие виды оккупированного города.

Как отмечается, снимки были сделаны незадолго до 31 декабря 2019 года.

"Доброе утро родной город, друзья, Донбасс, Крым, Украина! Последние часы 2019 года. Предновогодняя Горловка выглядит так…", – подписал снимки автор поста.

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Как ранее сообщал "Апостроф", во время масштабного обмена пленными, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, 22 человека из списка освобожденных отказались переходить на территорию оккупированного Донбасса.