RU  UA  EN

вторник, 31 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 декабря

07:00
Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол

30 декабря

19:45
Пикап Tesla Cybertruck сняли в новом клипе Трэвиса Скотта - рэпчика от Илона Маска фаны не дождались
19:00
Что не стоит подавать на новогодний стол: 10 блюд, которыми не удивишь
17:18
"Щедрик" Леонтовича должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО - Герман Макаренко
16:12
Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона: фото
14:54
На шоу Голос країни-10 назвали четвертого судью
14:00
Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон
13:32
Личная информация сотен звезд случайно оказалась в сети - теперь фаны знают, где искать Элтона Джона
13:09
Шэрон Стоун забанили в приложении для знакомств: пользователи не поверили, что звезда ищет пару
12:00
Голливудский актер заразился опасной для жизни инфекцией на съемках в экзотической стране
11:44
Украинский режиссер пристыдил Зеленского и "Квартал" за сериал "Сваты"
11:02
Очень хочет свадьбу: Виктор Павлик рассказал, когда женится на 25-летней возлюбленной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Без намеков на праздник: появились грустные предновогодние фото с Донбасса

вторник, 31 декабря 2019, 07:30
переглянути новину українською

В сети были опубликованы новые фотографии из оккупированной Горловки, одного из крупнейших городов Донбасса, находящихся под контролем боевиков.

Снимки размещены на странице в Facebook "Nova Gorlivka".

На фотографиях можно увидеть здание местной поликлиники, руины павильона с полуразрушенной надписью "Автотехцентр" и прочие виды оккупированного города.

Как отмечается, снимки были сделаны незадолго до 31 декабря 2019 года.

"Доброе утро родной город, друзья, Донбасс, Крым, Украина! Последние часы 2019 года. Предновогодняя Горловка выглядит так…", – подписал снимки автор поста.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", во время масштабного обмена пленными, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, 22 человека из списка освобожденных отказались переходить на территорию оккупированного Донбасса.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: