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В Одессе наглые воры украли елку прямо с площади: опубликовано видео

вторник, 31 декабря 2019, 15:59
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Ранним утром 31 декабря двое неизвестных похитили одну из елок, которые украшают Думскую площадь в Одессе.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху*вая Украина", опубликовав соответствующее видео.

На снятых кадрах видно, как двое мужчин бегут улицей и волокут по земле украденную елку.


"Сегодня в 4 утра два мужика из Одессы решили, что пришло самое время установить ёлку. Так как продавцов не оказалось на улице, умники решили сп*здить дерево с Думской площади", - сказано в подписи к публикации.

Как сообщал "Апостроф", на празднично украшенной к новому году площади Думской в центре Одессы, возле здания горсовета, неизвестная полуобнаженная девушка в мини-костюме снегурочки станцевала эротический танец тверк, позируя для фотосессии.

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