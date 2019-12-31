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Всю суть новогодних праздников в России высмеяли меткой карикатурой

вторник, 31 декабря 2019, 22:57
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Празднование Нового года и одновременно полицейскую систему России высмеял новой карикатурой российский художник Сергей Елкин.

Рисунок опубликовало издание DW.

На карикатуре сказочного персонажа Деда Мороза ждут у елки маленькие дети. Но на входе в праздничный зал старика останавливают спецназовцы, обыскивают его металлоискателем и заглядывают в мешок с подарками. На заднем плане видно рамочный металлодетектор.

"Кому праздник, а кому - и массовое мероприятие", - подписал работу Елкин.

Напомним, первыми Новый год встретили на островах Тихого океана, в Новой Зеландии и на Дальнем Востоке России.

"Апостроф" подготовил искренние и душевные поздравления с Новым годом в прозе, красивые стихи, а также примеры праздничных смс.

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