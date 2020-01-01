Экс-фанат Путина пообещал помочь в освобождении Крыма

Блогер и журналист Евгений Гайворонский, который ранее был известен своей поддержкой оккупации Крыма, заявил, что собирается сотрудничать с украинскими СМИ.

Об этом он рассказал изданию "Крым.Реалии".

По его словам, 1 января он поселился в хостеле в украинской столице. Ему в этом помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Гайворонский сообщил, что в течение 9 дней находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае России. После вмешательства исполняющего обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдмана и помощника премьер-министра Украины, Гайворонского освободили и в сопровождении приставов доставили к российско-украинской границе.

"Выдворял меня сотрудник ФСБ, и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину, все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - рассказал Гайворонский.

Гайворонский отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, так как имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и России. Он отметил, что "хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Напомним, Евгений Гайворонский – родом из Донецка, в Ялте на момент начала российской оккупации жил несколько лет и работал пресс-секретарем пророссийской организации "Народное единство", активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение «референдума» о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский "Евразийский журнал", хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты.

Однако затем Гайворонский начал сотрудничать с севастопольским изданием "Примечания", которое считается оппозиционным за критику местной власти. Потом журналист заявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду, что "Украина все же вернет Крым". Его начали преследовать, отобрали российский паспорт, вывезли из Крыма сперва в Россию, а затем по решению суда депортировали как гражданина Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", ФСБ России задержала двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный РФ Крым в обход пунктов пропуска.