RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 января

00:10
Просто выбросили на улицу: сеть возмутили фото с елями после Нового года в Киеве

1 января

23:29
Экс-фанат Путина пообещал помочь в освобождении Крыма
22:56
В Германии произошло жуткое ЧП в зоопарке: погибли десятки животных, видео
21:50
Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами
21:15
В полиции объяснили, почему не наказывают за фейерверки на Новый год
20:08
Не справились: в ГБР вынесли печальный вердикт своей работе
19:36
Новогоднее "перемирие": боевики на Донбассе отметились очередными провокациями
19:05
На военном полигоне под Николаевом случился серьезный пожар: есть пострадавшие
19:04
3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость
18:35
В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры: онлайн трансляция
17:58
В Карпатах на Новый год спасли более десятка туристов
16:59
Запуск фейерверка в новогоднюю ночь обернулся опасным ЧП: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-фанат Путина пообещал помочь в освобождении Крыма

среда, 01 января 2020, 23:29
переглянути новину українською

Блогер и журналист Евгений Гайворонский, который ранее был известен своей поддержкой оккупации Крыма, заявил, что собирается сотрудничать с украинскими СМИ.

Об этом он рассказал изданию "Крым.Реалии".

По его словам, 1 января он поселился в хостеле в украинской столице. Ему в этом помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Гайворонский сообщил, что в течение 9 дней находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае России. После вмешательства исполняющего обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдмана и помощника премьер-министра Украины, Гайворонского освободили и в сопровождении приставов доставили к российско-украинской границе.

"Выдворял меня сотрудник ФСБ, и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину, все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - рассказал Гайворонский.

Гайворонский отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, так как имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и России. Он отметил, что "хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Напомним, Евгений Гайворонский – родом из Донецка, в Ялте на момент начала российской оккупации жил несколько лет и работал пресс-секретарем пророссийской организации "Народное единство", активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение «референдума» о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский "Евразийский журнал", хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты.

Однако затем Гайворонский начал сотрудничать с севастопольским изданием "Примечания", которое считается оппозиционным за критику местной власти. Потом журналист заявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду, что "Украина все же вернет Крым". Его начали преследовать, отобрали российский паспорт, вывезли из Крыма сперва в Россию, а затем по решению суда депортировали как гражданина Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", ФСБ России задержала двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный РФ Крым в обход пунктов пропуска.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: