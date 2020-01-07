В МВД обратили внимание на российскую блогершу, которая попала в скандал в Киеве

Российской блогерше Александре Митрошиной, из-за приезда которой в Киев возник громкий скандал, будет запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По информации правоохранителей, Митрошина пересекла границу через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную территорию АР Крым.

"После конфликта, который произошел вчера пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Напомним, Александра Митрошина подозревается в том, что она в 2018 году незаконно посещала территорию Крыма. Сама блогерша в своем Telegram-канале написала, что она не поддерживает аннексию Крыма и не имеет отношения к государственным российским СМИ.

Как ранее сообщал "Апостроф", во время выступления российской блогерши Александры Митрошиной в Киеве, был избит активист, который пытался выяснить у нее отношение к проблеме оккупированного Крыма.