Жесткое убийство двух девушек в Киеве: стало известно о новом повороте в деле

Задержанным по делу об убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве мужчине и женщине сообщили о подозрении по статье "умышленное убийство" УК Украины.

Об этом сообщает прокуратура города Киева на своем сайте.

Так, задержаны были 34-летний мужчина и 19-летняя девушка. Им было предъявлено подозрение по п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 УК Украины – убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, а также ч.4 ст.187 УК Украины – разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений.

Указано, что подозрение было предъявлено следственным управлением полиции Киева при согласовании с прокуратурой столицы. Правоохранители просят суд избрать задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в арендованной квартире в Киеве были найдены тела двух погибших девушек 2000 и 2003 года рождения.

Позже подозреваемых по делу задержали на вокзале в Одессе.