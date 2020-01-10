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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: появилось видео "черных ящиков"

пятница, 10 января 2020, 18:00
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Иранское телевидение опубликовало видео с "черными ящиками" самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января в Иране.

Об этом сообщает Sky News.

"Иранское телевидение показало кадры с "черными ящиками" украинского авиалайнера, разбившегося у Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.

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