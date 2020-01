Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: появилось видео "черных ящиков"

Иранское телевидение опубликовало видео с "черными ящиками" самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января в Иране.

Об этом сообщает Sky News.

"Иранское телевидение показало кадры с "черными ящиками" украинского авиалайнера, разбившегося у Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk