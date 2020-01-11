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В Херсоне нашли мертвым парня, пропавшего после Нового года: фото

суббота, 11 января 2020, 01:23
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В Херсоне нашли мертвым 27-летнего Валентина Тузника, который пропал в субботу, 4 января.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ХМН".

4 января Тузник пропал, около 12:00 вышел из дому и не вернулся.

Сразу после этого выключился телефон и больше связи с ним не было.

Сейчас стало известно: сегодня его нашли мертвым.

Напомним, что в ноябре в Днепровском районе Киева обнаружили тело мужчины, который скончался по неустановленной пока причине.

Кроме того в Киеве в одном из дворов рядом с жилыми домами было обнаружено тело мужчины.

Как ранее сообщал "Апостроф" в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.

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