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Одно фото - две судьбы: в сети показали фото с украинскими пилотами, погибшими в Ираке и на Донбассе

воскресенье, 12 января 2020, 10:07
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Пилот пассажирского украинского самолета, сбитого в ночь на 8 января в Иране, Сергей Хоменко ранее возглавлял эскадрилью "Голубая тропа". Самолет его преемника на этом посту Константина Могилко был сбит российской ракетой на Донбассе.

Фото обоих пилотов опубликовано на Facebook-странице 15-й бригады транспортной авиации.

Как сказано в подписи к фотографии, самолет Ан-30б, который под управлением командира эскадрильи "Голубая тропа" Героя Украины Константина Могилко (на фото – слева) совершал аэрофотосъемку в зоне боевых действий на Донбассе, был сбит над Славянском российской ракетой ПЗРК "Верба".

Ранее командиром этой эскадрильи был Сергей Хоменко. Он сменил военную авиацию на гражданскую еще в 2012 году.

Как известно, его самолет Boeing-737 был сбит над Тегераном российской ракетой (предварительно ЗРК "Тор"), выпущенной иранскими военными.

"Одно фото. Две судьбы. Вечного небесного полета вам, командиры..." - сказано в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", в Тегеране десятки людей вышли на митинги против власти Ирана из-за катастрофы украинского самолета.

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