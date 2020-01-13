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Появились подробности гибели семьи в жутком ДТП под Днепром

понедельник, 13 января 2020, 19:20
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Стали известны подробности трагедии, произошедшей на Днепропетровщине, внедорожник оказался в пруду на трехметровой глубине, погибла семья.

Об этом сообщает ТСН.

"На автомобиле еще работали габаритные огни, поэтому мы быстро установили местоположение. Каких-то признаков, внешних попыток выбраться обнаружено не было", - сообщает руководитель управления реагирования ГУ ДСНС в Днепропетровской области Руслан Муралов.

Внедорожник ехал при минусовой температуре, вдруг изменил направление движения и оказался в воде. Это безлюдная плотина у пруда в селе Вишневое.

"Предварительно на скользкой части дороги водитель не справился с управлением. Он был трезв. Будем устанавливать, возможно их или кто-то подрезал, то есть наличие какой-то еще одной машины, сейчас полиция будет устанавливать", - сообщили в полиции.

В машине были 36-летние муж с женой, их 14-летняя дочь и 37-летняя кума. Всех достали без признаков жизни. Все признаки говорят спасатели, указывают, что авто перевернулось, и люди могли быть без сознания. Именно поэтому не пытались самостоятельно спастись из воды. Специалисты говорят, шанс выбраться из такой ловушки есть, но, если в сознании и без паники.

"Давление снаружи и давление внутри автомобиля разное, поэтому пытаться сразу открыть двери - можно попробовать, но это эффекта в большинстве случаев не дает, поэтому прежде всего нужно разбить стекло. Если сработали подушки безопасности, их проколоть", - советует спасатель.

Как сообщал "Апостроф", 12 января в Киеве произошла дорожная авария: автомобиль врезался в столб и загорелся, водитель погиб в огне.

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