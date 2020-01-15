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Прощай, зима: в сети показали "весенние" фото из Крыма

среда, 15 января 2020, 23:58
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В сети поделились фотографиями аномальной зимы в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей Twitter-странице.

На аннексированном полуострове распустились подснежники.

"Зима в горах Крыма. Американское климатическое оружие в действии", - написала она и разместила снимки.

Отметим что зима 2019-2020 действительно аномально теплая на всей территории страны. Снег в основном видели жители и туристы лишь в горах западной Украины. Погода в остальных регионах весенняя.

Как сообщал "Апостроф", из-за аномально теплой для января погоды в Киеве расцвели подснежники, словно в сказке про 12 месяцев.

Также в столице 15 января расцвели и деревья. Этому поспособствовала погода.

А в то время как на большей части Украины в середине зимы нет снега, в Саудовской Аравии буквально засыпало осадками одну из провинций.

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