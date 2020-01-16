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В Украине жестко отреагировали на скандал с хакерской атакой на Burisma

четверг, 16 января 2020, 15:50
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Департамент киберполиции Украины начал уголовное производство в связи с хакерской атакой на сайты нескольких украинских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, взломали сервера украинской газовой компании Burisma и студии "Квартал 95". Такие действия были направлены для похищения персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, была совершена спецслужбами РФ.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства полиция Украины обратилась в Федеральное бюро расследований и к компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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