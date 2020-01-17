Чай и кофе за счет работодателя: на популярном сайте появилась забавная вакансия на место Гончарука

На популярном сайте по поиску работы в Украине появилась вакансия "премьер-министра Украины", компания, которая разместила вакансию, называется "Украина".

Указано, что трудится главой украинского правительства соискателям придется на полной занятости, а оплата за этот труд будет определена по договоренности. При этом немного ниже отмечено, что в зависимости от интенсивности труда зарплата будет составлять 50-60 тысяч гривен в месяц.

Относительно адреса офиса указано, что работать придется "в историческом здании" в центре Киева. Соискателям также предложен "чай и кофе за счет работодателя", собственный кабинет с приемной и служебный автомобиль в пользование. Коллектив будущих сотрудников премьера на сайте назвали "молодым и творческим".

В качестве требований указано отсутствие долгов по алиментам и взысканий за коррупционные правонарушения "за последний год". Также преимуществами назвали чувство юмора и связи с "Газпромом".

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Алексей Гончарук подал на рассмотрение президенту заявление об отставке. Источники в Кабмине назвали это "пьесой" и дали понять, что увольнения премьера не произойдет.