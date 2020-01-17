Украинские моряки показали, как будут давать отпор врагу в Азовском море: фото

В сети появились яркие фото учений украинских военных моряков, которые готовятся дать отпор врагу.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Согласно плану боевой подготовки с корабельно-катерным составом тактической группы "Тритон", входящей в состав Объединенных сил отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль.

Фото: пресс-центр ООС

Мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов.

Фото: пресс-центр ООС

Уже после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их на палубе и приведение боевых мин в готовность.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в районе отвода тяжелого вооружения украинские танкисты показали, как будут давать противнику отпор.