Хотят "повесить" убийство: появились подробности еще одного задержания в деле Окуевой

Суд взял под стражу задержанного возле своего дома в среду, 15 января, Андрея Кравченко, которого подозревают в убийстве военнослужащей Амины Окуевой, хотя его адвокат уверена, что преступление просто хотят "повесить".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське".

Святошинский районный суд на два месяца взял под стражу Андрея Кравченка - еще одного подозреваемого в убийстве активистки и военнослужащей Амины Окуевой. Кроме того, мужчину подозревают в убийстве по заказу бизнесмена Константина Хоруженка 17 января 2014 года.

Тем временем адвокат подозреваемого Ирина Бигунец считает, что резонансное преступление на ее подзащитного хотят просто "повесить". Утверждает, что в день убийства бизнесмена Кравченко был в Черниговской области и ухаживал за больной мамой.

Однако, это не подтвердили свидетели по делу, которые сразу же запутались в показаниях. Кроме того, ДНК-материал на оружие, из которого убили Хорунжого, совпадает с ДНК Кравченка. Напомним, что мужчину задержали в сентябре 2019 года. Он входил в состав организованной преступной группировки, которая занималась заказными убийствами. Следствие считает, что некоторые из задержанных причастны к резонансному убийству Окуевой и покушению на ее мужа Адама Осмаева.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Святошинский суд Киева арестовал 56-летнего Игоря Редькина без возможности внести за него залог. Мужчину подозревают в заказном убийстве Амины Окуевой.