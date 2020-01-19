В Запорожье таксист жестко проучил пассажира, не заплатившего за проезд: видео

Запорожский таксист заставил умыться зеленкой своего пассажира, который не смог расплатиться за проезд.

Видео этого инцидента было опубликовано в Telegram-канале "24 канала".

Из-за отсутствия денег на оплату проезда, пассажир такси в Запорожье согласился на унижение. Он принял у таксиста бутылочку зеленки и по его приказу умылся ею, испачкав свое лицо.





В своих комментариях по этому поводу местные жители высказывают разные мнения. Кто-то прямо поддерживает водителя, другие радуются, что он не избил пассажира, некоторые удивляются, что водитель совершил самосуд, а не вызвал полицию.

Как сообщал "Апостроф", в Кривом Роге злоумышленник зарезал 76-летнего таксиста во время ссоры из-за того, что тот не смог оплатить проезд.