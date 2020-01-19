RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 января

10:59
Появилось фантастическое фото рассвета в украинских Карпатах
10:54
В Киеве простятся с жертвами крушения самолета МАУ в Иране: онлайн трансляция
10:29
В Запорожье таксист жестко проучил пассажира, не заплатившего за проезд: видео
10:21
В Киеве зверски убили ветерана АТО: всплыли ужасные подробности
10:10
Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
10:07
Оригинальные поздравления с Крещением Господним 2020: музыкальные открытки, видео
09:29
Пар за секунды охватил все: появились "адские" кадры момента ЧП с кипятком возле ТРЦ в Киеве
08:38
Появилась меткая карикатура на "устранение" от власти Медведева
08:15
А что, так можно? Сеть взбудоражила новость о продаже украинкой девственности за миллион
07:54
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых
07:34
Над Украиной пролетели десятки спутников Маска, карта
07:17
В Киеве "копы" жестко наказали нарушителя ПДД, все попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Запорожье таксист жестко проучил пассажира, не заплатившего за проезд: видео

воскресенье, 19 января 2020, 10:29
переглянути новину українською

Запорожский таксист заставил умыться зеленкой своего пассажира, который не смог расплатиться за проезд.

Видео этого инцидента было опубликовано в Telegram-канале "24 канала".

Из-за отсутствия денег на оплату проезда, пассажир такси в Запорожье согласился на унижение. Он принял у таксиста бутылочку зеленки и по его приказу умылся ею, испачкав свое лицо.


В своих комментариях по этому поводу местные жители высказывают разные мнения. Кто-то прямо поддерживает водителя, другие радуются, что он не избил пассажира, некоторые удивляются, что водитель совершил самосуд, а не вызвал полицию.

Как сообщал "Апостроф", в Кривом Роге злоумышленник зарезал 76-летнего таксиста во время ссоры из-за того, что тот не смог оплатить проезд.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: