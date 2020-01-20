Австралийский священник рассказал, как игорная зависимость привела прихожан к криминалу

Бесконтрольная легализации игорного бизнеса в Австралии породила огромные социальные и политические проблемы, множество австралийцев стали игроманами.

Об этом говорится в материале "Апострофа", анализирующем фильм "Нация Игроманов" австралийских кинодукументалистов.

"Когда появились игорные автоматы, прихожане моей церкви, не имевшие никаких зависимостей, начали рассказывать мне, что у них появились проблемы с деньгами. Они совершали преступления, теряли бизнес, жилища, распадались семьи", – рассказывает священник Тим Костелло, которому пришлось неоднократно сталкиваться с проблемой лудомании у прихожан.

Тем временем в Украине 16 января депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект об игорном бизнесе, который предполагает его легализацию без соответствующего контроля со стороны государства, а значит без защиты населения от игорной зависимости.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что данный законопроект написан и принят под влиянием лоббистов игорного бизнеса и защищает исключительно их интересы, игнорируя интересы общества. О том, какими могут быть последствия влияния на законодательный процесс лоббистов игорного бизнеса в Украине, как раз и можно судить на примере негативного австралийского опыта.