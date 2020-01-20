RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 января

12:59
Появилось фото "героя", который разбил шесть авто в Киеве
12:22
Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд
12:21
Масштабные обыски по делу Гандзюк: названо имя вероятного "организатора" банды
12:06
Голый труп и одежда вокруг: в Киеве обнаружили страшную находку, фото
11:45
Пытали и убивали: появился жуткий рассказ о "секретной" тюрьме боевиков на Донбассе
11:43
Под Киевом "копы" обнаружили труп в салоне авто, которое остановили: фото
11:37
Австралийский священник рассказал, как игорная зависимость привела прихожан к криминалу
11:34
В Украине начало снежить: синоптик рассказала, ждать ли больших осадков
11:25
Против руководства "Укрзализныци" открыли дело: скандальные детали и документ
11:14
В Днепре произошел страшный пожар в общежитии колледжа, видео
11:09
"Адская" буря и гигантский град: на Австралию после пожаров обрушились новые бедствия, видео
10:57
Нацотбор на Евровидение-2020: кто поборется за право представлять Украину в Нидерландах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Австралийский священник рассказал, как игорная зависимость привела прихожан к криминалу

понедельник, 20 января 2020, 11:37
переглянути новину українською

Бесконтрольная легализации игорного бизнеса в Австралии породила огромные социальные и политические проблемы, множество австралийцев стали игроманами.

Об этом говорится в материале "Апострофа", анализирующем фильм "Нация Игроманов" австралийских кинодукументалистов.

"Когда появились игорные автоматы, прихожане моей церкви, не имевшие никаких зависимостей, начали рассказывать мне, что у них появились проблемы с деньгами. Они совершали преступления, теряли бизнес, жилища, распадались семьи", – рассказывает священник Тим Костелло, которому пришлось неоднократно сталкиваться с проблемой лудомании у прихожан.

Тем временем в Украине 16 января депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект об игорном бизнесе, который предполагает его легализацию без соответствующего контроля со стороны государства, а значит без защиты населения от игорной зависимости.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что данный законопроект написан и принят под влиянием лоббистов игорного бизнеса и защищает исключительно их интересы, игнорируя интересы общества. О том, какими могут быть последствия влияния на законодательный процесс лоббистов игорного бизнеса в Украине, как раз и можно судить на примере негативного австралийского опыта.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: