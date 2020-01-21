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Люди теряли сознание: всплыли страшные детали гибели подростка под Киевом

вторник, 21 января 2020, 17:14
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В селе Бабинцы Киевской области очевидцы рассказали, как обнаружили тело погибшего подростка в воде, по их словам, от шока несколько человек на берегу даже упали в обморок.

Об этом сообщается в материале "Обозревателя".

Так, 16-летнего юношу Павла Креминского рыбаки нашли в местном озере, он лежал в позе эмбриона, а перед этим они спокойно ловили рыбу неподалеку.

"Его тело выловили местные рыбаки в трех-пяти метрах от того места на берегу, где он оставил телефон и шапку. Они целый день ловили сетками, забрасывали спиннинги", – рассказала очевидец.

Некоторые соседи погибшего подростка считают, что он поскользнулся и провалился в воду, после чего из-за тумана не смог выбраться и замерз.

"В обморок упали человек 10. Было несколько скорых. Паша был в позе эмбриона – руки и ноги согнуты. Я подумала, что в воду он попал живым и боролся за свою жизнь, пытаясь согреться. Я лично склоняюсь к мысли, что он поскользнулся. Там скользко. Плиты, очень узкая тропинка и нет тротуара. А с другой стороны дорога и отбойник. В ту ночь был густой туман, ничего не было видно. Нагнулся к воде, упал и не смог выбраться", – поделилась соседка парня.

Также соседи не исключают варианта с убийством со стороны местных хулиганов, однако в эту версию в поселке не очень верят, поскольку физических травм или ссадин на теле не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на улице Героев Сталинграда произошла трагедия – ребенок упал с крыши здания и погиб.

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