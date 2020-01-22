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Снега почти не осталось: появилось интересное фото украинских Карпат

среда, 22 января 2020, 10:10
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В украинских Карпатах сохраняется ясная погода и практически не идет снег. Об этом свидетельствует свежая фотография с верхушки горы Поп Иван Черногорский.

Яркий снимок 21 января был опубликован на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

На фотографии видно, что здесь сохраняется солнечная погода, а склоны гор практически не укрыты снежным покровом.

"По состоянию на 9:40 21.01.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный, северо-западный 8м/с, ясно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в то время, когда из-за аномально теплой погоды в январе в Киеве расцветают подснежники, в Карпатах еще сохранился снежный покров. Туристам и местным жителям открываются сказочные пейзажи.

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