RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

11:54
Украина значительно поднялась в престижном рейтинге демократии: что это значит
11:52
В Запорожье совершили дерзкое покушение на владельца ресторана: момент попал на видео
11:37
Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже
11:24
В Украину возвращается узник Кремля, которого держали в российской колонии: фото
11:07
Украинцы создали "живую цепь" в Киеве в честь Дня соборности: эксклюзивные фото
10:53
Украинцев предупредили о распространении фальшивых 200 гривен: как распознать подделку
10:48
Нельзя расслабляться: опубликованы фото с одной из самых опасных позиций ВСУ на Донбассе
10:40
Украинцам готовят сюрприз с оплатой штрафов за нарушение ПДД: что изменится
10:20
Появилась меткая карикатура на скандал с российскими шпионами-"сантехниками" в Давосе
10:11
Солистка группы KAZKA полностью разделась ради идеального загара
10:10
Снега почти не осталось: появилось интересное фото украинских Карпат
09:37
От чего зависит размер пенсии в Украине: детальное разъяснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина значительно поднялась в престижном рейтинге демократии: что это значит

среда, 22 января 2020, 11:54
переглянути новину українською

Украина стала выше в рейтинге индекса демократии по итогам 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Economist.

Наша страна заняла 78 место, тогда как в 2018 году она находилась на 84 месте. Указанная позиция в рейтинге относит ее к странам с так называемым "гибридным режимом" - всего удалось набрать 5,9 баллов из 10.

Состояние демократии определяли по четырем критериям, среди которых участие в выборах, политический процесс и плюрализм, политическая культура и функционирования правительства. В Украине функционирование правительства оказалось самой слабой категорией - 2,71 балла.

В новом рейтинге соседями Украины стали Северная Македония, Албания и Бангладеш.

Сам индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три варианта ответа. Сами вопросы разделены на следующие категории: свободны ли национальные выборы в стране; безопасность избирателей; влияние иностранных государств на правительство; возможности государственных служащих для осуществления политики.

В итоге если индекс демократии для страны составляет 8-10 баллов, то это страна с полноценной демократией; при индексе демократии от 6 до 7,9 баллов демократия в стране считается неполной; 4-5,9 баллов - в стране царит гибридный режим; менее 4 баллов - авторитарный режим в стране.

Как сообщал "Апостроф", в ежегодном рейтинге инновационных экономик по версии агентства Bloomberg Украина заняла 56 место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым, 2019 годом.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: