Украина значительно поднялась в престижном рейтинге демократии: что это значит

Украина стала выше в рейтинге индекса демократии по итогам 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Economist.

Наша страна заняла 78 место, тогда как в 2018 году она находилась на 84 месте. Указанная позиция в рейтинге относит ее к странам с так называемым "гибридным режимом" - всего удалось набрать 5,9 баллов из 10.

Состояние демократии определяли по четырем критериям, среди которых участие в выборах, политический процесс и плюрализм, политическая культура и функционирования правительства. В Украине функционирование правительства оказалось самой слабой категорией - 2,71 балла.

В новом рейтинге соседями Украины стали Северная Македония, Албания и Бангладеш.

Сам индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три варианта ответа. Сами вопросы разделены на следующие категории: свободны ли национальные выборы в стране; безопасность избирателей; влияние иностранных государств на правительство; возможности государственных служащих для осуществления политики.

В итоге если индекс демократии для страны составляет 8-10 баллов, то это страна с полноценной демократией; при индексе демократии от 6 до 7,9 баллов демократия в стране считается неполной; 4-5,9 баллов - в стране царит гибридный режим; менее 4 баллов - авторитарный режим в стране.

Как сообщал "Апостроф", в ежегодном рейтинге инновационных экономик по версии агентства Bloomberg Украина заняла 56 место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым, 2019 годом.