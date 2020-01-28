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Надя и консультант по судьбе: сети повеселил новый имидж Савченко

вторник, 28 января 2020, 18:34
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В сети высмеяли имидж бывшего народного депутата Надежды Савченко в эфире телеканала ZIK.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей Facebook-странице.

"Надюха Савченко меняет имидж: вместо привычных Лены Бондаренко и Лены Лукаш пригласила гадалок: в студии сегодня были "астролог, психолог-нумеролог Ирина Орлова и практикующий консультант по диагностике и коррекции судьбы Татьяна Карапетян", - написал он.

Также политолог высмеял ситуацию в эфире телеканала.

"А сама Надюха немного потренируется и начнет в прямом эфире водку у населения заряжать? Главное, чтобы не пробовала массово энурез лечить по телевизору", - посмеялся Голобуцкий.

Пользователи сети также прокомментировали пост.

Как сообщал "Апостроф", бывший народный депутат Украины Надежда Савченко ошарашила украинцев своим внешним видом, появившись в эфире телеканала "112".

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