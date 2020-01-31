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Скандал с боевой техникой для ВСУ: появилось видео испытания брони

пятница, 31 января 2020, 11:32
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В пятницу, 31 января, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова (ХКБМ) провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отстрел происходил в присутствии представителей Военного представительства Министерства обороны, журналистов, представителей предприятий ХКБМ и "Лозовского кузнечно-механического завода" (ЛКМЗ). Он проводился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса с партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ с броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки.

Оба типа соединений выдержали обстрел пулями и не были пробиты. Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопулевой стойкости сварных соединений.

Отмечают, что бронетранспортеры, изготовленные на ХКБМ, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. В настоящее время в ХКБМ не поступало информации от военных о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.

БТР-4 - это одна из самых серийных боевых машин. Он объединил в себе мощную защиту, немецкий двигатель, скорострельных автоматическую 30-мм пушку, высокоточное ракетное оружие, цифровые системы управления, наведения, навигации и связи.

Напомним, в Украине разгорелся громкий скандал из-за якобы бракованных корпусов бронетранспортеров БТР-4, производством которых гордятся харьковские конструкторы.

Как сообщал "Апостроф", военный эксперт Сергей Згурец привел новые факты про обнаруженные трещины на пяти БТР-4, которые были отправлены украинским военным.

Ранее "Апостроф" решил напомнить о важнейших достижениях ХКБМ и о том, что происходит на предприятии сейчас.

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