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Ученые сделали открытие, предсказанное Эйнштейном: видео

суббота, 01 февраля 2020, 16:25
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Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Об этом сообщает Science.

Эта работа является еще одним доказательством Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Знаменитый ученый опубликовал ее более века назад. Согласно ей сила тяжести возникает из-за искривления пространства и времени, а такие объекты, как Солнце и Земля, изменяют эту геометрию. Предсказание Эйнштейна впервые было документально подтверждено в 2016 году, когда были зафиксированы гравитационные волны.

Команда Бейлса считает, что нашла новое доказательство. С помощью 64-метрового радиотелескопа CSIRO Parkes она уже почти 20 лет наблюдает за двумя звездами, вращающимися друг вокруг друга с удивительной скоростью.

Еще в 1918 году австрийские математики Йозеф Ленс и Ганс Тирринг заявили, что если Эйнштейн прав, то все вращающиеся тела должны "тянуть" за собой саму ткань пространства-времени. В повседневной жизни этот эффект настолько незначителен, что практически незаметен.

Ранее подобный эффект удавалось наблюдать в ходе лабораторных экспериментов. Однако впервые ученые получили подтверждение существования такого эффекта на конкретном примере. Изучение пульсара PSR J1141-6545 показало, что стремительное вращение белого карлика влияет на окружающее пространство-время и является причиной медленного изменения ориентации орбиты пульсара, которая постепенно наклоняется.

"Сначала эта звездная пара демонстрировала многие из классических эффектов, которые предсказывала теория Эйнштейна, - говорит соавтор работы Вивек Венкатраман Кришнан из Института радиоастрономии имени Макса Планка. - Затем мы заметили постепенное изменение ориентации плоскости орбиты".

По мнению ученых, искривление пространства-времени объясняет наклонную орбиту пульсара. Это означает, что механизм перетаскивания ткани пространства-времени, предсказанный после Эйнштейна Ленсом и Тиррингом, существует.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы открыли необычную планету гигантских размеров, существование которой по современным теориям невозможно, поскольку она в сотни раз больше материнской звезды.

Также исследователи из США заявили, что одна из самых ярких звезд на небе - Бетельгейзе - готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.

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