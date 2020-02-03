Как у украинцев крадут деньги с банковских счетов: раскрыта новая "схема"

Журналистка Екатерина Богуславская рассказала, что стала жертвой мошенников из-за ненадежного пароля от электронной почты, которую использовала для регистрации на одном из сайтов.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Екатерины, 31 декабря с 5:55 до 6:12 утра с ее карты списали три раза по 1000 грн и два раза по 2000 грн. В описании платежа было указано "Оплата товарів / послуг через інтернет: WFP.ADVERTISING, Zaporigga".

Журналистка написала заявление в полицию, а также обратилась в поддержку платежного сервиса Way for Pay. Там ей ответили, что платежи провели в пользу сервиса Kabanchik.ua.

"Я вошла в свой профиль на "Кабанчике" и увидела, что вся инфа там изменена, но карта подвязана моя. Оказалось, что с моего аккаунта рано утром 31.12 было создано несколько заданий на "френч с выездом, коррекция и гель лак" и прочее ногтевое. Через 5 минут эти задания выполнила некая "Светлана П.", и с моей карты ей ушла оплата. Так до 7 часов утра в пятницу "я" потратила "на маникюр" уже 7000 гривен", - рассказала Екатерина Богуславская.

По ее словам, мошенники выбрали для "задания" именно услуги маникюра, потому что сервис удерживает за них только 5% комиссии, в то время как за другие услуги может брать до 20%.

В бланках об оплате от Way For Pay журналистка обнаружила указание адреса электронной почты, который она давно не использует, но с которого регистрировалась на сайте "Кабанчик" несколько лет назад.

"Почта была на ukr.net, я ею уже года 4 не пользовалась. Когда я зашла туда, все окончательно прояснилось. В "Журнале безопасности" была инфа о посторонних сессиях, а в удаленных сообщениях — письмо о смене пароля на Кабанчике", - отметила Екатерина.

Сервис "Кабанчик" заблокировал профили и мошенников, и пострадавшей, однако за хищение средств отвечать не собирается: "Компания не несет ответственности за любые убытки, вызванные несанкционированным использованием учетной записи Пользователя".

Напомним, что в начале декабря активизировались мошенники, которые выманивают с карточек украинцев деньги через SMS-сообщения о неожиданном "выигрыше".