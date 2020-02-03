RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

14:37
Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа с лысиной и накладными мышцами засветился в веселой рекламе
14:31
В Киеве устроили "расправу" над еще одним "героем парковки", фото
14:29
В Днепре авто на скорости влетело в маршрутку: жуткий момент попал на видео
14:28
Скандал вокруг оплаты коммуналки собаками высмеяли меткой фотожабой
14:26
Появились печальные данные о судьбе экстремалов, сорвавшихся в шахту под Днепром
13:56
Может закончиться трагедией: сеть возмутили опасные "развлечения" школьников во Львове, видео
13:42
Умер на глазах у отца: всплыли страшные детали убийства в Киеве пластического хирурга
13:34
Говорят, полиция Парижа выгнала певицу Анастасию Приходько из Лувра - что произошло на самом деле
13:15
Убийца женщин и детей: волонтеры рассекретили опасного наемника Путина в Сирии, фото
12:55
Художник в Германии заставил Google Maps "поверить" в пробки с помощью тележки: видео
12:52
В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020: что нужно знать абитуриентам
12:50
Королевская Кейт Миддлтон, откровенная Лили-Роуз Депп и другие яркие образы премии BAFTA-2020: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал вокруг оплаты коммуналки собаками высмеяли меткой фотожабой

понедельник, 03 февраля 2020, 14:28
переглянути новину українською

В сети опубликовали свежую фотожабу на скандал с народным депутатом "Слуги народа" Евгением Брагарем, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться со счетами за коммуналку.

Фотожаба была опубликована на странице "Баба и кот" в Facebook.

Так, на картинке изображены два огромных пса, предположительно породы дог, которые охотятся на белого кота, который спрятался за углом. При этом кот подписан фамилией нардепа Брагара, а собаки - пенсионерка и собака пенсионерки, соответственно.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что депутат Брагар уже "наказан морально" мемами из сети за свои заявления пенсионерке о продаже домашнего питомца.

Позже стало известно, что активно обсуждается исключение Брагара из фракции "Слуга народа" из-за скандальных заявлений.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: