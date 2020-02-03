Скандал вокруг оплаты коммуналки собаками высмеяли меткой фотожабой

В сети опубликовали свежую фотожабу на скандал с народным депутатом "Слуги народа" Евгением Брагарем, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться со счетами за коммуналку.

Фотожаба была опубликована на странице "Баба и кот" в Facebook.

Так, на картинке изображены два огромных пса, предположительно породы дог, которые охотятся на белого кота, который спрятался за углом. При этом кот подписан фамилией нардепа Брагара, а собаки - пенсионерка и собака пенсионерки, соответственно.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что депутат Брагар уже "наказан морально" мемами из сети за свои заявления пенсионерке о продаже домашнего питомца.

Позже стало известно, что активно обсуждается исключение Брагара из фракции "Слуга народа" из-за скандальных заявлений.