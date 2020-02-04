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Пока в Украине идут дожди: опубликовано впечатляющее видео метели в России

вторник, 04 февраля 2020, 05:10
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Пока украинцы скучают за настоящей зимней погодой хотя бы в феврале, в России в последний календарный месяц зимы идут снегопады, а в некоторых областях фиксируются настоящие снежные метели.

Так, в российском городе Норильск в начале февраля люди столкнулись с невероятно мощной метелью, которая парализовала движение транспорта. Видео с происходяшим здесь опубликовано в Telegram-канале Hue.

Ветер здесь такой силы, что он запросто "сносит" людей, которые рискнули выйти на улицу.

"Остался всего месяц календарной зимы. Но в Норильске в это время вот так: люди сражаются с дикой метелью", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается всевозможными необыкновенными для этой поры года явлениями.

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