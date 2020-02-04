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Выжидали у подъезда: всплыли новые детали убийства пластического хирурга в Киеве

вторник, 04 февраля 2020, 10:12
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Соседи пластического хирурга Андрея Сотника, которого убили 2 февраля, рассказали, что в тот день у подъезда дома некоторое время находились подозрительные мужчины.

Об этом сообщает ТСН.

По их словам, мужчин было двое и они явно кого-то поджидали у подъезда.

"Я видела, что два парня туда-сюда ходили. Это был пятый час вечера", – рассказала соседка Сотника.

При этом коллеги убитого не верят в то, что убить хирурга могли из-за неудачной операции, о чем говорят в сети.

"В основном он выполнял реконструктивные операции. Занимался инъекциями, то есть косметическими процедурами. Был более известен среди косметологов. Это были послерубцовые деформации, какие-то там восстановления ушной раковины. То есть как травматолог он имел в этом опыт", – сообщил Роман Левицкий.

Как сообщал "Апостроф", мать и отец врача Андрея Сотника, которого убили в Киеве вечером в воскресенье, 2 февраля, стали свидетелями расправы над собственным сыном.

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