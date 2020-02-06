Смыло волной и унесло: в оккупированном Крыму произошло страшное ЧП на пляже

В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" произошла страшная трагедия - высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба "МЧС Республики Крым".

Трагедия произошла в среду, 5 февраля, когда волнение моря оценивалось в четыре балла.

Оказавшиеся в воде мужчина и девушка не смогли выбраться из бушующих холодных волн, и их поисками занялись прибывшие на место ЧП спасатели.

По словам "министра чрезвычайных ситуаций Крыма" Сергея Шахова, к поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели, рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком волнении.

"В аэропорту Симферополь к вылету был готов и вертолет МЧС России со спасателями, способными совершить беспарашютное десантирование, но их помощь не потребовалась. К сожалению, и мужчина, и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна", - уточнил "министр".

Как сообщал "Апостроф", в озере Кривое у города Рени Одесской области нашли тело мужчины, который после празднования Нового года ушел рыбачить.