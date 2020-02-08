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В Одессе активисты устроили "теплую" встречу со сторонниками Шария: фото и видео

суббота, 08 февраля 2020, 13:49
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В пятницу 7 февраля, сторонники партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария пытались повесить в Одессе новую памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думскую".

Табличка разбилась, когда шарийцы общались с украинскими патриотами.

"Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак", - говорит общественник Демьян Ганул.

По словам Демьяна Ганула, в результате "общения" никто не пострадал, и через некоторое время представители партии Шария ушли.

Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что старую доску Жукову 4 февраля демонтировали представители патриотической общественности.

Как сообщал "Апостроф", суд в Харькове признал незаконным решение местных властей назвать проспект в честь советского маршала Георгия Жукова.

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