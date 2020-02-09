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Стало известно о неожиданном решении по леснику, которому звонил Зеленский

воскресенье, 09 февраля 2020, 22:05
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В системе Гослесагентства происходят кадровые зачистки, среди уволенных - руководитель структурного подразделения в Харьковской области Виктор Сыса, которому звонил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на Facebook-странице.

"... впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" на Харьковщине, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен", - сообщил глава правительства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Харьков встретился с директором ГП "Октябрьский лесхоз" Русланом Чагаровским. В причастности к масштабным вырубкам тот обвинил экс-главу областного лесхоза Александра Зинченко и кандидата на эту должность Виктора Сысу. После этого Владимир Зеленский лично набрал последнего и пригласил его приехать в Офис президента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд отстранил от должности скандального руководителя "Гутянского лесхоза" Виктора Сысу, которому звонил президент Украины Владимир Зеленский и приглашал к нему в Офис.

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